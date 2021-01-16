البرهان: لا نريد إشعال الحرب مع الجارة إثيوبيا

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن السودان لا يحتاج أي جهة للدفاع والحفاظ على حدوده، معلقًا: «ما سمعناه أن الأرض إثيوبية أمر جديد ويستدعي منا أن نقف الموقف المدافع عن أرض السودان، ولا نحتاج جهة لتملي علينا وتقول لنا هذه حدودكم وأرضكم».

وأضاف البرهان، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن القوات المسلحة السودانية قررت تمركز عناصرها في مواقعها الأصلية القديمة حماية لحدود السودان والأمن الإقليمي للمنطقة، منوهًا إلى أن حدوث صراع مسلح بين السودان وإثيوبيا، يعرض أمن القارة الإفريقية والعالم أجمع إلى التهديد.

ونوه إلى أن هناك العديد من المتربصين في إثيوبيا والسودان، متابعًا: «لا نريد إشعال الحرب في المنطقة أو مع الجارة الإثيوبية، ليست لدينا مصلحة لمحاربة أي دولة من دول الجيرة، ونريد الوصول لحلول تحفظ حقوقنا».

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى أهمية وضع العلامات على الأرض والاعتراف بالأراضي السودانية، مؤكدًا أنه لا توجد موانع أو قيود تمنع أو تعكر صفو العلاقات الشعبية بين البلدين.

وتابع: «لدينا احترام كبير للشعب الإثيوبي نريد الحفاظ عليه، لكن الحق حق والفضل فضل، والقوات المسلحة ستظل على عهدها مع الشعب السوداني وسند له».