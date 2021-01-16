المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض قرارات أصدرها الرئيس اليمني

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) اليوم السبت رفضه للقرارات التي وصفها بـ "أحادية الجانب" التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مؤخراً.

وقال علي الكثيري، المتحدث الرسمي باسم المجلس، عضو هيئة الرئاسة في بيان صحفي إن "هذه القرارات تعد تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه".

واعتبر الكثيري هذه القرارات" نسفاً لاتفاق الرياض"، مشيرا إلى أن هيئة رئاسة المجلس تتدارس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل.

يوم أمس الجمعة، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، أربع قرارات جمهورية جديدة قضت بتعيينات في مناصب قيادية في سلطات الدولة.

ونصت القرارات بتعيين مطيع أحمد قاسم دماج، أمينا عاما لمجلس الوزراء، وأحمد عبيد بن دغر، وعبدالله محمد أبو الغيث، وحي طه عبدالله جعفر أمان، أعضاء في مجلس الشورى، فضلا عن تعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.