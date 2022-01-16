الجيش اليمني يواصل التقدم وتحرير مناطق استراتيجية جنوب مأرب

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني إن أبطال ألوية العمالقة والجيش اليمني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يواصلون التقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب، وتحرير مناطق استراتيجية في مديرية حريب والبلق الشرقي في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لايران‏.

وأضاف الارياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن ألوية العمالقة تمكنت من تحرير قرى (بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير، وآل موسى، وحلوة) في مديرية حريب، بعد معارك عنيفة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الارهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط حالة من الإنهيار في مختلف جبهات المديرية‏.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير موقع قرن البور، وتقدموا عشرات الكيلومترات ليكملوا التفافهم على البلق الشرقي من محوري الشرق والشمال والغرب لفرض حصار مطبق على باقي عناصر المليشيا الحوثية، فيما بات رفاقهم على مشارف معسكر ام ريش الاستراتيجي‏.