فلاح يطعن جاره في القليوبية بسبب خلاف على حد أرض زراعية

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أقدم فلاح على طعن جاره، باستخدام "منجل"، لخلاف بينهما على حد أرض زراعية، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من المستشفى باستقبال جثة المدعو "وليد. م" امين معمل، جثة هامدة إثر جرح ذبح بالرقبة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن مرتكب الواقعة جاره بسب الخلاف على حد أرض زراعية خلال مشاجرة بينهما، وقام المتهم بطعنه بمنجل أودى بحياته وتم التحفظ على السلاح المستخدم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تحرير المحضر برقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.