نشرة الشروق الاقتصادية: بنكا الأهلي ومصر يدرسان وقف شهادات الـ25% بعد جمع 300 مليار جنيه

قدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الاثنين 16 يناير 2023:

البنك الأهلي يدرس وقف الشهادة مرتفعة العائد

أعلن البنك الأهلي المصري، إن إجمالي حصيلة شهادتي الـ22.5% و25% قاربت على الـ200 مليار جنيه.

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بنك مصر: شهادة الـ25% حققت هدفها وإيقافها نهاية الشهر الجاري

قرر بنك مصر ثاني أكبر البنوك العاملة في السوق وقف الشهادة مرتفعة العائد والبالغ سنوي 25% حسب محمد الإتربي رئيس البنك، نهاية الشهر الجاري.

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وزير التموين: توريد 420 ألف طن أرز طوال الموسم المنتهي أمس

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم استلام 420 ألف طن من الأرز خلال الموسم المنتهى أمس.

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التجارة الداخلية:تداول300 ألف طن قمح مستورد بالبورصة السلعية حتى الآن

قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي إن إجمالي ماتم تداوله في البورصة السلعية منذ بدء تداولها في 28 نوفمبر الماضي حتى الآن بواقع جلستين في الأسبوع يومي (الأحد والأربعاء) بلغ نحو 300 ألف طن قمح، أغلبه قمح روسي، ما عدا شحنة واحدة ألمانية.للتفاصل اضغط هنا

التطوير والاستثمار العقاري تطرحان حلولا عاجلة لتخفيف آثار الأزمة على الشركات

اجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكري؛ لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري.

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وزير التموين: مناقصة كل أسبوع لاستيراد مزيد من القمح

قال علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تستعد لاستقبال موسم القمح المقبل الذي يبدأ في 15 أبريل، من خلال عدة آليات، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لشراء الذرة أمس لطرحها في البورصة السلعية لزيادة المعروض والوصول إلى أسعار عادلة للأعلاف.

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وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد البرلمان الكوري الجنوبي التعاون المشترك بين الجانبين

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، سول هوون عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الكوري الجنوبي ورئيس المنتدى الكوري الأفريقي وذلك بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق لهما، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

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تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق 10 جنيهات للجرام الواحد، تزامنا مع انخفاض الأسعار عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار العالمية للأوقية شهدت تراجعات بداية تعاملات اليوم، ما جعل الأسعار المحلية تشهد انخفاضات، حيث ساهم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في انعكاس تلك التراجعات مباشرة على السوق المحلي.

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