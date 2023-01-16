أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجودة السلع الغذائية التي تم طرحها بأسعار مُخفّضة في معرض أهلاً رمضان الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شارع فيصل، يرافقه محافظ الجيزة، ووزير التنمية المحلية، ووزير التموين.

ونصح موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، المواطنين بالتوجه إلى هذا المعرض لشراء احتياجاتهم من السلع، مضيفًا: «أدعو الناس على الهواء للتوجه إلى هذا المعرض؛ لو محتاج سلع ومنتجات ذات جودة عالية؛ كرتونة البيض هناك بـ80 جنيهًا بدل 100».

وأضاف أن الأرز بمعارض أهلا رمضان متاح مقابل 14.5 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن المعرض يوجد به وفرة من السلع المتميزة على رأسها الزيت.

ونفى وجود أزمة في الأرز والسكر، أو الخضار والفاكهة، مشيرًا إلى تواجد السلع والخضروات المتنوعة بكميات وفيرة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن جميع احتياجات المواطن ذات الجودة العالية متوفرة بهذا المعرض، مشيدًا بمجهود الدولة والغرف التجارية، في تقديم الدعم الكبير للمواطنين، من أجل تأمين احتياجاتهم الغذائية.

وذكر أن هذه المعارض سيتم افتتاحها في جميع محافظات الجمهورية، متوجها بالشكر للمنتجين والمصنعين والمزارعين الذين يقدمون المساعدة لبلدهم مصر، في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

واستطرد موسى: «محدش بيعمل كدة غيرنا؛ الحمد لله الحاجة متوفرة عندنا رغم الظروف، والرئيس السيسي حريص على توفير احتياجات الشعب، وهناك إقبال كبير جدًا على معارض أهلاً رمضان؛ هذا المعرض تم افتتاحه في المكان المناسب؛ وهذا سر نجاحه بعدما شاهدنا الإقبال الهائل عليه، بحيي الدكتور مصطفى مدبولي».