وصف رئيس حكومة إقليم شمال العراق، مسرور بارزاني، الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنها الحرس الثوري الإيراني على أربيل بأنها "هجوم جبان بلا سبب"، مؤكدا ضرورة الرد عليها.

وأكد بارزاني، في تصريحات أدلى بها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الـ54 المنعقد في دافوس بسويسرا، أن الهجوم على أربيل كان "هجوماً جبانا بلا سبب"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار رئيس حكومة إقليم شمال العراق إلى أن "الولايات المتحدة تتواجد في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، مشيرا أن واجبهم هو "محاربة الإرهاب".

وقال بارزاني: "لا نعتقد أن الإرهاب قد انتهى، وما حدث الليلة الماضية مؤشر على أن الاستقرار في المنطقة لا يزال في خطر. نحن بحاجة إلى التعاون والدعم الدوليين لضمان الاستقرار في العراق والمنطقة ككل."

وتابع: "لا ينبغي أن تظل هذه الهجمات التي لا أساس لها دون رد بأي شكل، كما أن بيان وزارة الخارجية العراقية مرضٍ أيضاً"، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية أصدرت بيانا يدين الهجوم، وأن هناك فريق تحقيق يحقق في هجمات أربيل.

وأوضح رئيس حكومة إقليم شمال العراق أن "الأمر المثير للدهشة هو أننا لسنا جزءاً من هذا الصراع"، مضيفاً أنهم لا يعرفون سبب "انتقام إيران" من المدنيين في الإقليم، وخاصة في أربيل.