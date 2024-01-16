الجيش الإسرائيلي يعلن العثور وتدمير نفق جنوب قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته عثرت على نفق لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وقامت بتدميره.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله إن مجموعة قتالية تابعة للواء 646 بالجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع قوات يلام ومقاتلي المجموعة الهندسية من الفرقة 99، قاموا بتدمير نظام أنفاق تحت الأرض تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

ووصف الجيش الإسرائيلي النفق بأنه يقع تحت سطح الأرض بتسعة أمتار ويمتد لمئات الأمتار.

وقد استخدمته حماس لنقل مقاتليها من الطرف الشمالي لغزة إلى الطرف الجنوبي.