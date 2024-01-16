 الجيش الإسرائيلي يعلن العثور وتدمير نفق جنوب قطاع غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يناير 2024 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور وتدمير نفق جنوب قطاع غزة

تل أبيب/غزة (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 11:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يناير 2024 - 11:03 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته عثرت على نفق لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وقامت بتدميره.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله إن مجموعة قتالية تابعة للواء 646 بالجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع قوات يلام ومقاتلي المجموعة الهندسية من الفرقة 99، قاموا بتدمير نظام أنفاق تحت الأرض تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

ووصف الجيش الإسرائيلي النفق بأنه يقع تحت سطح الأرض بتسعة أمتار ويمتد لمئات الأمتار.

وقد استخدمته حماس لنقل مقاتليها من الطرف الشمالي لغزة إلى الطرف الجنوبي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك