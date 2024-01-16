زيلينسكي: تجميد الحرب ليس خيارا في مواجهة بوتين

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من محاولة "تجميد" الحرب الروسية ضد بلاده، مشيرًا إلى أن العالم يحتاج لأن يساعد في وقف الصراع الآن لتجنب بدء موسكو "كارثة" أخرى في مكان آخر.

وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن "أي صراع مجمد سيندلع في نهاية المطاف".

وأوضح أنه يدعم حسم الحرب في ميدان القتال، وإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا "العام الجاري" بدلا من الموافقة على وقف طويل لإطلاق النار من شأنه أن يمنح موسكو بعض الأراضي الأوكرانية.

وأعاد زيلينسكي إلى الأذهان محاولات المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لوقف الصراع الذي اندلع في شرقي أوكرانيا في 2014.

ولم يتم تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها آنذاك بشأن وقف لإطلاق النار وتطبيق خطة سلام مطلقا وأعقبت الاتفاقات حرب شاملة في نهاية المطاف.

واتهم زيلينيسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا بـ "الجنون" وعدم اهتمامه بالحلول السلمية بعد حوالي سنتين من الحرب، وضم القرم والمشاركة في الحرب الأهلية بسوريا.

وأضاف: "إن بوتين مفترس لا يرضى بالمنتجات المجمدة"، مشيرا إلى أن خطته المؤلفة من 10 نقاط، المبنية على انسحاب روسي شامل من أوكرانيا وتعويضات ومعاقبة مجرمي الحرب هي المقترح الوحيد الذي سيجلب "سلاما عادلا ومستقرا"، بحسب زعمه.

وانتقد المجتمع الدولي لعدم قيامه بما يكفي لمساعدة أوكرانيا، وأضاف: "بوتين يحاول تطبيع ما كان ينبغي أن ينتهي في القرن العشرين... الترحيلات الجماعية وقصف مدن وقرى وتسويتها بالأرض والشعور المرعب بأن الحرب قد لا تنتهي أبدا".