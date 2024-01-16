محافظ الغربية يتابع استكمال أعمال الرصف بشارع البحر بالمحلة الكبرى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

وشدد "رحمي"، على تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، وذلك خلال متابعة أعمال الصنفرة ورش طبقة الـmco بمنطقة 6 أكتوبر بشارع البحر.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتكثيف الجهود من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل، والانتقال للمواطنين، وتقديم خدمات أفضل لهم.