قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني إن التطور التكنولوجي الهائل والثروة المعلوماتية، تخلق أمامها أجيال جديدة وحيل للمهاجمين والهاكرز في كل مجال.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، أن الأمن المطلق غير موجود حتى لوتم استخدام جميع الوسائل الحمائيه في العالم.

وتابع عباس: "كلما وضعنا نظم حماية يقابلها تطورات في عمليات المهاجمين للمواقع الإلكترونية، وكل تطوير يطرأ يقابله استحداث لوسائل السرقه والسطو".

وأشار إلى الحرب على غزة واعتبرها مؤشرا على هذه الدلائل، لافتا إلى اختراق كل أنظمة الحماية الموجودة في إسرائيل وهي الدولة التي تدعي أنها اكبر دولة متطورة في العالم.

وقال عباس: "الفكرة كل ماتحط إقفال كتير على المنشأة فأنت تعطل الحرامي فقط".

من جهته، قال الدكتور عبد الخالق محمد لطفي، رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشركة ميناء القاهره الجوي، إن خسائر كبيرة الهجمات السيبرانية على المواقع الإلكترونية كبيرة جدا، مشيرا إلى أن خسائر الهجمات السيبرانيه تقدر بالتريليونات دولار.

وتوقع أن تصل الخسائر إلى 23 ترليون دولار في عام 2027.

وقال: "وسيلة وحيدة لحمايتك من الهجمات السيبرانية، وهي أن تفصل نفسك عن العالم؛ لأن الخسائر لو قيست هيبقي ثالث أكبر اقتصاد في العالم".

وأوضح تعرض الموقع الإلكتروني لشركة ميناء القاهرة الجوي في 11 نوفمبر الماضي لهجمات أدت إلى تعطيل الخدمة من 10 ونصف حتى الساعة الثالثة صباحا وتعرض أيضا للهجوم في 13 نوفمبر.

وأوضح اتخاذ عدة خطوات لحماية الأنظمة والبيانات الموجودة، لافتا إلى أن الـ"hosting" الخاص بالموقع كان في الولايات المتحدة.

وقال إنه تم عمل مظلة من المصرية للاتصالات والدخول تحتها؛ لتفادي الدخول المباشر من أي مهاجمين، بالإضافة إلى متابعة الهجمات على مستوى العالم، حتى نتجب الأخطار.