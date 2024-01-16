ثمن الدكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في رسالة وجهها إلى أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة صمودهم في مواجهة آلة الاحتلال، قائلا: «المثل الذي ضربتوه بصمودكم ومقاومتكم وشجاعتكم وصبركم، أمام الإبادة والمجازر وعدم رفع الراية البيضاء؛ لم يحدث في التاريخ على الإطلاق، نحن معكم وبجانبكم دائما ليس فقط حماس؛ ولكن كل فلسطين».
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، «الآلام كانت كبيرة والمخاض كان عسيرا، ونحن في حركة حماس فتحتنا صفحة جديدة سيتغير فيها كل الواقع الموجود، والصراع مع الاحتلال سيتغير بشكل جدي وجوهري».
وواصل: «سوف نتعاون مع أجل مصلحة القضية الفلسطينية، فما قبل 7 أكتوبر لن تكون كما بعدها، التاريخ تغير، واعتقد أننا رسمنا الطريق الصحيح، البعض ينظر فقط من منظور ضيق أن السبب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؛ نعم، لكن شعب الجزائر ومصر وفي أوربا ضد النازية؛ دفعوا ملايين ومئات آلاف من الشهداء».
وأشار إلى معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 76 عاما منذ النكبة من التهجير والقتل والنفي والاستيلاء على مقدراته، مضيفا أنه كان راضيًا عن كل هذه التضحيات، من أجل الوصول إلى مرحلة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.