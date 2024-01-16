ثمن الدكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في رسالة ‏وجهها إلى أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة صمودهم في مواجهة آلة الاحتلال، قائلا: «المثل ‏الذي ضربتوه بصمودكم ومقاومتكم وشجاعتكم وصبركم، أمام الإبادة والمجازر وعدم رفع الراية ‏البيضاء؛ لم يحدث في التاريخ على الإطلاق، نحن معكم وبجانبكم دائما ليس فقط حماس؛ ولكن ‏كل فلسطين».‏

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع ‏عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الإثنين، «الآلام كانت كبيرة والمخاض كان عسيرا، ونحن في حركة ‏حماس فتحتنا صفحة جديدة سيتغير فيها كل الواقع الموجود، والصراع مع الاحتلال سيتغير ‏بشكل جدي وجوهري».‏

وواصل: «سوف نتعاون مع أجل مصلحة القضية الفلسطينية، فما قبل 7 أكتوبر لن تكون كما ‏بعدها، التاريخ تغير، واعتقد أننا رسمنا الطريق الصحيح، البعض ينظر فقط من منظور ضيق أن ‏السبب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؛ نعم، لكن شعب الجزائر ومصر وفي أوربا ضد النازية؛ ‏دفعوا ملايين ومئات آلاف من الشهداء».‏

وأشار إلى معاناة الشعب الفلسطيني على مدار 76 عاما منذ النكبة من التهجير والقتل والنفي ‏والاستيلاء على مقدراته، مضيفا أنه كان راضيًا عن كل هذه التضحيات، من أجل الوصول إلى ‏مرحلة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.‏