وائل الدحدوح بعد وصوله مصر قادما من غزة: سأعود إلى عملي بعد العلاج

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قال مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، إنّه خرج من قطاع غزة عبر معبر رفح في رحلة علاج.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، بعد دخوله للأراضي المصرية عبر معبر رفح، اليوم الثلاثاء: "هذا اليوم هو رحلة علاج.. وإن شاء الله ربنا يكشف الغُمة وتتوقف الحرب وتتوقف المعاناة.. وربنا يعين شعبنا على الحصول على حقوقه بمساعدة الأشقاء في مصر وفي قطر وفي كل العالم العربي والإسلامي".

وأضاف: "إن شاء الله أعود إلى رأس عملي بعد علاج يدي".

وأكّد أنه يثمن أي جهود تجريها مصر وغيرها من الدول بما يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنتهي هذه الحروب والأوجاع.

ونجحت السلطات المصرية في إدخال وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد.

وتقدمت نقابة الصحفيين، بالشكر إلى الدولة المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلب النقابة بتسهيل دخول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

وقالت النقابة إنها «تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح»، مشيرة إلى أن «الدحدوح وجه الشكر للدولة المصرية ولكل الصحفيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية».

يذكر أن وائل الدحدوح كان فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وبعدها بعدة أسابيع أُصيب هو نفسه واستشهد زميله المصور سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب بمدينة خان يونس.

واستشهد حمزة وائل الدحدوح؛ جراء قصف إسرائيلي على سيارة كان يستقلها مع زميله الصحفي مصطفى ثريا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.