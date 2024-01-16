رئيس قناة السويس: أتوقع انتهاء أزمة البحر الأحمر خلال أسابيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الأزمة الحالية في البحر الأحمر (الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن) هي أمر مؤقت، مرجّحًا أن تنتهي الأزمة خلال أسابيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن أعدادًا كبيرة من السفن لم تتوجه إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وتنتظر هدوء الأوضاع للعبور من البحر الأحمر.

وأوضح أحداث البحر الأحمر تكبد الشركات خسائر ضخمة، حيث ارتفع سعر عبور الحاوية من 750 دولارًا إلى 5000 دولار، بجانب طول المدة الزمنية التي تستغرق الرحلات في مسار غير قناة السويس.

وشدد ربيع، على أن العالم لا يستطيع أن يتحمل إطالة أمد هذه الأزمة، ما يشير إلى إمكانية حل الأزمة قريبًا.

ولفت إلى أن هناك اتصالات على أعلى مستوى تجريها شركات الشحن على مستوى العالم، لمتابعة مستجدات الوضع الملاحي.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، في خطوة تقول الجماعة اليمنية إنها تأتي تضامنا مع غزة وبهدف وقف العدوان على القطاع.