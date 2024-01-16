وزراء الخارجية العرب يبحثون في اجتماع طارئ انتهاك إثيوبيا لسيادة الصومال

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا، غدا الأربعاء، برئاسة المغرب عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

ويبحث الاجتماع، الذي يعقد بناء على طلب الصومال، ما قامت به "أرض الصومال" من توقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر.

ويناقش الاجتماع الطاريء بندا واحدا ويمكن للدول أن تطرح موضوعات أخرى في بند ما يستجد من أعمال.

وكان سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، ذكر في وقت سابق، أن الاجتماع سيبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" (الواقع شمال غرب الصومال).

وأشار إلى أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها.