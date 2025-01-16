ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية بفضل بيانات التضخم وأرباح البنوك القوية

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد الدفعة التي تلقتها أسواق الأوراق المالية من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وإعلان عدد من المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى تحقيق أرباح قوية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر1% في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 664 نقطة أي بنسبة 6ر1% بحلول الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر2%.

في الوقت نفسه تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بشدة في سوق السندات بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم تباطؤ التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية. كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم العام إلى 9ر2% خلال ديسمبر مقابل 7ر2% خلال نوفمبر.

لكن هذه البيانات أكثر تشجيعا مما يبدو على السطح. فبعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة، التي قد تتقلب بشكل حاد من شهر إلى آخر، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد هذه السلع إلى 2ر3% في ديسمبر/كانون الأول، في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن استمراره عند مستوى 3ر3% للشهر الرابع على التوالي، وفقاً لشركة فاكت سيت.

ويركز مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عند مراجعة السياسة النقدية على معدل التضخم الأساسي أكثر معدل التضخم العام.

ويتوقع عدد قليل من المتعاملين في سوق المال أن تقنع بيانات التضخم الصادرة اليوم مجلس الاحتياط الاتحادي بخفض سعر الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من العام الحالي، كما حدث في الاجتماعات الثلاثة السابقة منذ سبتمبر الماضي. لكن خبراء الاقتصاد والمحللين يقولون إنها يمكن أن تفتح الباب أمام خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي وربما في مارس المقبل، إذا اظهرت البيانات التالية الضغوط التضخمية تتراجع.

في الوقت نفسه قادت أسهم قطاع البنوك مسيرة ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم بعد إعلان عدد منها تحقيق أرباح أقوى من التوقعات.

وارتفع سعر سهم بنك ويلز فارجو بنسبة 6ر6% في حين ارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 9ر6% وسهم جولدمان ساكس بنسبة 4ر5% على سبيل المثال.

جاء ذلك فيما أعلنت مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية تحقيق أرباح صافية خلال الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 9ر2 مليار دولار مقابل خسائر صافية بقيمة 8ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بفضل ارتفاع الإيرادات وتراجع النفقات وانخفاض تكاليف الائتمان.

كما ارتفع صافي أرباح بنك "جي بي مورجان تشيس" بنسبة 50% إلى أكثر من 14 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث تجاوزت أرباح البنك وإيراداته توقعات "وول ستريت" بسهولة.