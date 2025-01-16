وزير الطيران: بيع المطارات وتسريح العاملين شائعات عارية تماما من الصحة

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تعمل على ثلاثة مسارات في عملية تطوير المطارات، تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب؛ لتوفير تجربة سهلة ومريحة، نظرًا لأهمية المطار كبوابة للدولة وانطباعها الأول لدى المسافرين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامه كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأربعاء، أن الوزارة تستعين بإرادات ذات خبرات عالمية، سواء محلية أو أجنبية، لإدارة وتطوير المطارات.

وأوضح أن الاستعانة بالإدارة الأجنبية لا تعني استقدام فريق كامل من الخارج؛ ولكن تعني تطبيق أنظمة ومعايير عالمية، مع الاستعانة بكوادر مصرية مؤهلة لتنفيذ ذلك، وتدريب الكوادر المصرية على هذه الأنظمة.

وأضاف أن عملية التطوير تعتمد على الشركات المصرية في حال إنشاء المباني، بالإضافة إلى إعداد فرق من الشباب المصري لنقل المعرفة من الإدارة الأجنبية ليتمكنوا من إدارة المطارات بصورة كاملة بعد انتهاء عقد الإدارة الأجنبية.

ورد وزير الطيران على عدم نجاح بعض إدارات المطارات الأجنبية في فترات سابقة، قائلا: «استوعبنا الدروس الماضية، وللأمانة لم يكن الدرس السابق سيئا ككل؛ لكن كان به بعض النقاط السلبية التي تم استيعابها ودراستها».

وأشار إلى بدء الوزارة في حوار مع الجهات المعنية والنقابات لطمأنة العاملين ونفي الشائعات حول بيع المطارات أو تسريح العاملين، قائلا: «بدأنا حوارا توضيحي مع الجهات والنقابات لتهدئة مخاوف الناس،بعد انتشار نغمة بيع المطارات العارية تماما من الصحة، ونغمة ثانية هي تسريح العاملين، وهي عارية تماما أيضا من الصحة، هدفنا من هذا الحوار توضيح الصورة من أجل إنجاح التجربة».