14 دولة تدين أداء الرئيس الفنزويلي مادورو اليمين الدستورية المثيرة للجدل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت 14 دولة في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية أداء الرئيس الفنزويلي المستبد نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، وذلك بعد انتخابات شابتها مزاعم بالتزوير.

وقالت الدول في بيان مشترك نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء الأربعاء: "ندعو النظام الديكتاتوري إلى استعادة النظام الديمقراطي وتسهيل عملية انتقال سلمي للسلطة تحترم إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات".

ووقعت على الوثيقة وفود عدد من دول منظمة الدول الأمريكية من الأرجنتين وإكوادور وأوروجواي وباراجواي وبنما وبيرو وجامايكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وتشيلي وجواتيمالا وكندا وكوستاريكا والولايات المتحدة.

يشار إلى أن منظمة الدول الأمريكية تضم أكثر من 30 دولة عضوا.

وأدى مادورو اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي كرئيس حتى عام 2031. وأثار الجدل إعادة انتخابه في يوليو 2024 ، حيث لم تصدر الحكومة نتائج الانتخابات التفصيلية.

وفي المقابل ، ادعت المعارضة أن مرشحها ، إدموندو جونزاليس، فاز في الانتخابات. ولدعم صحة ادعائهم ، قدموا نتائج لنحو 80% من مراكز الاقتراع.

واعترفت الولايات المتحدة وكندا والعديد من دول أمريكا اللاتينية بجونزاليس باعتباره الفائز الشرعي.