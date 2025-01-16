شرطة اليونان تلقي القبض على امرأتين بتهمة سرقة أمتعة من مطار أثينا

قالت الشرطة اليونانية، إنها ألقت القبض على امرأتين بتهمة سرقة أمتعة ركاب آخرين من منطقة استلام الأمتعة في مطار أثينا الدولي.

وذكرت شرطة المطار، في بيان اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على المرأتين اليونانيتين مساء أمس الأول الثلاثاء، للاشتباه في قيامهما بسرقة ما لا يقل عن ثماني حقائب منذ نوفمبر الماضي.

وأوضحت السلطات، أن الاثنتين ارتكبتا حوادث السرقة بعد وصولهما على متن رحلات داخلية.

وأفادت شرطة المطار، بأنه بعد قيام الشرطة بتفتيش منزلهما في العاصمة أثينا، تم العثور على حقائب بها ملابس وأحذية ومحافظ وقبعات ونظارات، بالإضافة إلى مبالغ نقدية قليلة بعملات مختلفة.

ومن المقرر أن تمثل المرأتان - اللتان لم يتم الإفصاح عن هويتيهما إعمالا بالقانون اليوناني - أمام المدعي العام في جلسة استماع أولية للمحكمة.