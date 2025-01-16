استشهاد 73 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار

استشهد 73 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، منذ مساء يوم أمس وحتى صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال إسرائيلية على قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن طواقم الإنقاذ قولها: "استُشهد 73 مواطنا، بينهم 20 طفلا، و25 امرأة، منذ لحظة الإعلان عن وقف إطلاق النار".

ووفق الوكالة، يتجدد في هذه الأثناء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

ووقعت الغارات بعد ساعات من إعلان قطر، التي توسطت في الاتفاق مع مصر والولايات المتحدة، عن التوصل إلى تفاهم بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، في خطوة اعتبرت انفراجة بعد 15 شهرا من الحرب التي أودت بحياة الآلاف.

من المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الأحد المقبل.