 تعليم بني سويف: إلغاء امتحان أي طالب يضبط معه هاتف محمول داخل اللجنة
الجمعة 16 يناير 2026 3:47 م القاهرة
تعليم بني سويف: إلغاء امتحان أي طالب يضبط معه هاتف محمول داخل اللجنة

حازم الخولي
نشر في: الجمعة 16 يناير 2026 - 3:43 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يناير 2026 - 3:43 م

وجهت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، قبل انطلاق امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة، رسالة تحذيرية حاسمة للطلاب؛ شددت خلالها على الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية ذكية داخل لجان الامتحانات، بما في ذلك الساعات الإلكترونية الحديثة.

وأكدت وكيلة الوزارة، أن القانون سيُطبق بكل حزم ودون أي تهاون أو استثناء، موضحة أن ضبط أي طالب بحوزته هاتف محمول أو جهاز إلكتروني داخل اللجنة سيترتب عليه إلغاء امتحانه في جميع المواد واعتباره راسبا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

كما شددت على التعامل بحزم مع أي محاولات للشغب أو الإخلال بنظام اللجان، مؤكدة إلزام الطلاب بتحمل كامل المسئولية عن أي تلفيات قد تنتج عن السلوكيات غير المنضبطة داخل مقار الامتحانات.

وفي السياق ذاته، أكدت وكيلة الوزارة منع التزاحم أو التواجد أمام مقرات اللجان، مناشدة أولياء الأمور الالتزام الكامل بالتعليمات، حفاظا على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الآمن والمناسب للطلاب.

