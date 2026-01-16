استطلاع رأي: 2 من كل 5 عمال شبان بريطانيين أخذا إجازة لسوء الصحة العقلية العام الماضي

يواجه الشباب في المملكة المتحدة "ضغوطا داخل وخارج العمل"، حيث أخذ حوالي اثنين من كل خمسة إجازات من وظائفهم بسبب سوء الصحة العقلية الناجم عن الإجهاد العام الماضي.

يأتي ذلك فيما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 9 من كل 10 أشخاص أبلغوا عن تعرضهم لمستويات عالية أو شديدة من التوتر، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا).

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العقلية في المملكة المتحدة، برايان داو إن محاولة تعزيز الاقتصاد دون معالجة الإجهاد المزمن في مكان العمل تشبه "محاولة التسارع مع تشغيل فرامل اليد".

ودعت المؤسسة الخيرية المنظمات إلى "التحرك بشكل أسرع" لدعم المديرين في بدء محادثات حول الصحة العقلية قبل أن يصاب الموظفون بالإرهاق و"يتم دفعهم إلى ترك العمل".

ويقدم أحدث تقرير عن الإرهاق النفسي الصادر عن منظمة الصحة العقلية في المملكة المتحدة لمحة سنوية عن مستويات التوتر في البلاد ويتضمن استطلاعا أجرته مؤسسة (يوجوف) لأكثر من 4500 شخص، منهم 2591 عاملا.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من تسعة من كل عشرة أشخاص (91%) تعرضوا لمستويات عالية أو شديدة من التوتر في العام الماضي.

وأخذ اثنان من كل خمسة عمال إجازة بسبب سوء الصحة العقلية الناجم عن الإجهاد وهو مستوى مماثل لتقرير العام الماضي.