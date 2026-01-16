قبول تبرع قطعة أرض لتوسعة مدرسة طحلة بردين الإبتدائية في الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 8 لسنة 2026، بقبول التبرع المقدم من المواطن حمدي عامر محمد، بقطعة أرض مساحتها 20 سهما و11 قيراطا بحوض الفلاحة بناحية طحلة بردين التابعة للوحدة المحلية ببردين بمركز الزقازيق؛ لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

ويأتي هذا التبرع دعما للعملية التعليمية وتوسعة المدرسة لتخفيف الكثافة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء عقب موافقة كل الجهات المعنية، ويهدف إلى تطوير منظومة التعليم في المنطقة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات التعليمية وتسهيل العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

وتُعد هذه الخطوة جزءً من جهود الدولة والمحافظة لتوسعة المدارس وتحسين بيئة التعلم بما يتوافق مع احتياجات الطلاب.

وأشاد محافظ الشرقية بالدور الوطني والمجتمعي للمواطنين الداعمين للتعليم، معتبرا هذا التبرع نموذجا إيجابيا للمشاركة المجتمعية، كما وجه بسرعة استكمال إجراءات نقل الملكية واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للبدء في أعمال التوسعة، بما يعود بالنفع على أهالي قرية طحلة بردين ومركز الزقازيق.