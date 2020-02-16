وزير الرياضة يخير إدارة المصري بين ملعبين لإستضافة مباراياته الإفريقية

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا بمكتبه باستاد القاهرة، مع سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالنادي المصري.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على لعب المصري مبارياته ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بحضور جماهيري إما باستاد السلام بالقاهرة أو باستاد الجيش بالسويس على أن يحدد النادي المصري الاستاد الذي يفضل اللعب عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أيضا على اقتراب وزارة الشباب والرياضة من البدء في أعمال تطوير ستاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة.

من جهته وجه سمير حلبية، خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تفهمهم التام لكافة مطالب جمهور المصري وحرصهم على إقامة مباريات المصري بالكونفيدرالية بحضور جماهيري من أجل حصد اللقب وتحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة.