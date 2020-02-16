فوز مقلق للإسماعيلي على الرجاء في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية

حقق نادي الإسماعيلي فوز مقلق على ضيفه فريق الرجاء المغربي، بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي اقيم بينهما على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويحمل الإسماعيلي ذكريات سيئة مع نادي الرجاء الذي تقابل معه مرتين من قبل، الأولى في عام 2015 فى كأس اتحاد شمال إفريقيا، والتى أقيمت فعاليتها بالمغرب وانتهى اللقاء بهزيمة الدراويش بهدف نظيف، وفي المرؤة الثانية في النسخة الماضية في ثمن نهائي البطولة العربية وانتهى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بالتعادل السلبى بدون أهداف، وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراة الإياب فى ملعب مركب محمد الخامس قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت للفريق المغربي.

وسيطر لاعبو الإسماعيلي على الكرة في الشوط الأول وخلق العديد من الفرص التي تصدى لها دفاع الرجاء وانتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استطاع الدراويش التسجيل عند الدقيقة 51 عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف، من ركلة جزاء احتسبها الحكم أحمد أبو بكر، بعدما لجأ لتقنية الفيديو بسبب لمس حميد أحداد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن يحل الإسماعيلي ضيفًا على الرجاء يوم 15 مارس المقبل، في مباراة الإياب على ملعب المركب الرياضي.

ويلتقي طرفي نصف نهائي البطولة العربية، فريق الشباب السعودي نظيره الاتحاد السعودي الخميس المقبل في نفس الدور من المسابقة، على أن تكون مباراة العودة يوم 20 مارس المقبل.