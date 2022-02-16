عمر كمال بعد قرار إيقافه: جزمة هاني شاكر على رأسي

روى المغني عمر كمال، تفاصيل أزمته الجديدة بعد صدور قرار من نقابة الموسيقيين بإيقافه والتحقيق معه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "الحفلة في واشنطن كانت ناجحة جدا والحضور كامل العدد، كان فيه شوية عاوزين يدخلوا لكن الأمن منعهم.. حصلت مشكلة والأمن تدخل".

وأضاف أن إعلاميين - ذكر منهم محمد الغيطي - تحدثوا عن "خناقة شوارع وخناقة بارات"، وتابع: "هو قال دول بتوع المهرجانات رغم إني كنت مع باخرة مع راغب علامة وإليسا ونانسي عجرم، ورحت أكتر من ولاية أمريكية والناس تقدر تحكم إن كنت في قهاوي بلدي ولا مسارح محترمة".

وأشار إلى أن اضطر للظهور في بث مباشر لتوضيح الحقيقة بعدما وجد أن حفلاته المقبلة مهددة بداعي عدم وجود أمن، وأكمل: "حد في البث قالي هاني شاكر هيمرجحك لما ترجع.. قولتله لا أنا محترم وهاني شاكر مش هيمرجحني.. وهاني شاكر بيمرجح اللي مش كويس".

وذكر: "واحد تاني قالي هاني شاكر هيقطعلك تذكرة رجوع لمصر قولتله لا المتعهد بتاعي قطعلي التذكرة، وفيه واحدة قالتلي إحنا داخلين على نصف الليل روح توب صلي، قولتلها روحي توبي إنتي وصلي".

وقال: "لقيت بيان منشور (على وسائل الإعلام) بيقول إني سكران وتحت تأثير الكحوليات.. مين قال كده؟.. النقابة لم تتواصل معي.. وبعت رسالة صوتية لهاني شاكر وقولتله جزمتك فوق راسي واستحالة أي حد ييطلع يغلط في حضرتك".

وعقّب قائلًا: "أنا مقدرش أغلط في حد.. أنا باشرف بلدي وكنت واقف باغني أمام 5000 شخص ورافع علم مصر (في الولايات المتحدة).. ليه يطلعلي قرار إيقاف؟".