كان "الملك مبابي"، كما وصفته صحيفة (ليكيب) الفرنسية، هو بطل فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد في نظر الصحافة الفرنسية بأكملها، التي لم تبخل عليه بالثناء، والتي أشارت في المقابل إلى أداء زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي المخيب للآمال.

ووضعت الصحيفة الرياضية الفرنسية صورة كيليان مبابي على غلافها وهو يحتفل بهدفه الذي أحرزه في الثواني الأخيرة في مباراة الأمس أمام ريال مدريد (1-0) في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت "لكن نعم، هو مرة أخرى!".

وحللت (ليكيب) بالصور، في الصفحات الداخلية، هدف إنقاذ النادي الباريسي، وكتبت عنوانا جديدا لوصف النجم الشاب: "وفجأة (يظهر) الملك مبابي".

ونشرت الصحيفة الرياضية، التي تعتبر أن "بصمته التي تركها في هذه المباراة ستكون هائلة"، كلمات مبابي التي تجنب فيها الحديث عن الشائعات حول مستقبله وطموحات ريال مدريد للتعاقد معه، قائلا "تثار موضوعات كثيرة؛ وتقال أشياء كثيرة؛ لكنني أقدم كل شيء وقد أظهرت ذلك بأفعالي".

كما أبرزت الصحيفة تصريحه حول موقفه من مباراة الإياب في العاصمة الإسبانية "سنذهب للفوز، الحفاظ على النتيجة لن يكون جديرا بـ (بي إس جي)".

وفي مقابل التقييم الذي حصل عليه مبابي بـ 8 من 10، ذكرت الصحيفة أن ميسي "مشارك لكنه غير فعال" خاصة بسبب ركلة الجزاء التي أهدرها والتي تحصل عليها مبابي بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل داني كارفاخال، ومنحته أدنى تقييم في الفريق بأكمله، 3 من 10.

وواصل ميسي المتوج بسبع كرات ذهبية عدم إقناعه للجماهير الفرنسية منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادما من برشلونة، وكذلك صيامه التهديفي أمام ريال مدريد للمباراة الثامنة تواليا.

وسلطت (لو فيجارو) أيضا الضوء على الإنجاز الذي حققه هداف الليلة بعنوان "استثنائي، أنقذ مبابي باريس سان جيرمان وأربك مدريد".

وقالت "هذا الرجل طفرة؛ وحش؛ وعبقري؛ وفوق كل شيء، لاعب باريس سان جيرمان حتى يونيو، يتعين على الجمهور الفرنسي والدوري الاستفادة منه أكثر من أي وقت مضى قبل فوات الأوان".

وركزت (لو باريزيان) على جماهير فريق العاصمة وعنونت أحد التقارير "مبابي هو الأفضل! سعادة غامرة لجماهير باريس سان جيرمان بعد الفوز على ريال مدريد".

ووصفت الصحيفة الشهيرة "الهدف المثير لمبابي"، الذي تقول إن الصحافة تقدمه على أنه "ملك أوروبا".

كما خصص موقع (RMC Sport) الرياضي أيضا مساحة كبرى لما أسماه "هدف المنقذ مبابي" وأشار إلى "الكارثة الكبرى" لميسي.

يشار إلى أن مبابي (23 عاما) قاد فريقه للفوز على الفريق الملكي بهدف نظيف حمل توقيعه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع خلال لقاء الفريقين مساء أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب حديقة الأمراء في باريس.