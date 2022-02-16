محافظ أسوان يفتتح مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، فعاليات مؤتمر "تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء"، في الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من عمداء الكليات والباحثين والمتخصصين والنقابين والتنفيذيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ورئيس المؤتمر، والدكتور حسين الرفاعي أمين المؤتمر، والدكتور محمد توفيق منسق عام المؤتمر، والدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطري بأسوان.

وأكد عطية حرص المحافظة بجميع أجهزتها على دعم كافة الجهود المبذولة؛ من أجل وضع رؤية مستقبلية تساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بأسوان، من خلال استثمار كافة الموارد والمقومات والإمكانيات المتاحة واستغلالها؛ للتوسع في إنشاء المزارع الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها من مشروعات التنمية الزراعية والحيوانية.

وأشار إلى محورية دور البحث العلمي في المرحلة الحالية من أجل مواجهة العديد من التحديات والمشاكل التي تؤرق المواطنين، ومنها انتشار ظاهرة الكلاب الضالة وغيرها من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى آليات وأساليب علمية؛ لمواجهتها وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وأشاد بجهود وزارة الزراعة بقيادة الوزير السيد القصير ودورها الفعال بالتنسيق مع كلية الطب البيطرى بأسوان لتنظيم سلسلة من القوافل البيطرية التي تهدف إلى توفير كافة أوجه الرعاية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، بجانب توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم .

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الأداء التناسلي والإنتاجي، وخاصة لدى صغار المزارعين في جميع قرى الصعيد.