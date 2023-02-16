تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، يحيى نادي، الفائز بلقب منشد الشارقة، في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تذاع غداً الجمعة، على قناة cbc.

وخلال اللقاء يتحدث يحيى نادي عن مرحلة الإصرار في التقديم للمسابقة، حيث تقدم للمسابقة خلال خمس سنوات متوالية مما لفت نظر إدارة المسابقة حول إصراره للتقدم والتنافس، ويوضح كيف أنه بمجرد أن تم تعديل سن القبول شعر إنها إشارة له أنه سوف يتم قبوله هذا العام وأنه سوف يفوز باللقب.

ويكشف أيضا كيف كان عقد قرانه قبل تلقيه خبر قبوله في المسابقة مباشرة، وهو ما جعله يتخذ قرار تأجيل حفل الزفاف لبعد عودته.

وفي سياق آخر، تستضيف منى الشاذلي القائمين على الحملة التوعوية بمرض سرطان عنق الرحم، حيث تكشف الدكتورة رانيا علواني السباحة الدولية واستشاري أمراض النساء والتوليد والمشاركة فى الحملة، أسباب انتشار سرطان عنق الرحم ووصول المريضات لمراحل متأخرة قد تصل إلى استئصال الرحم، وما هي الخطوات التي تحد بشكل كبير من الوصول لتلك المراحل المتأخرة.

أيضا تتحدث الدكتورة هالة عدلي حسين سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن استهداف الجمعية بمساعدة وزارة الصحة لنشر الوعي من خلال تلك الحملة في القاهرة والمحافظات المختلفة، من خلال حملات استكشافية ووقائية. كذلك الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، الذي يتحدث خلال اللقاء عن تكفل الجمعية بالكشف الوقائي.