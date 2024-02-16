ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 10 جنيهات؛ ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3635 جنيها مقابل 3625 جنيها خلال تعاملات أمس، بحسب موقع الشعبة العامة للذهب بأتحاد الغرف التجارية.

وسجل عيار 18 ارتفاع ليصل إلى 3115 جنيها مقابل 3107 جنيهات، كما صعد عيار 24 ليسجل 4154 جنيها مقابل 4143 جنيها، وارتفاع الجنيه الذهب بنحو 80 جينها ليسجل 29080 جنيها مقابل 29000 جنيه خلال تعاملات أمس.

وعالميا شهدت أسعار الذهب انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.40 دولار للأوقية (الأونصة) وخسر ما يزيد عن 1% خلال الأسبوع الحالي. وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2015.30 دولار للأوقية بحسب وكالة رويترز.

قال جيجار تريفيدي، أحد كبار المحللين في ريلاينس للأوراق المالية، من المتوقع عدم حدوث انتعاش كبير في الذهب ومن المحتمل أن تلامس الأسعار مستوى 1970 -1960 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 892.04 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 % إلى 938.55 دولار فيما ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 22.93 دولار للأوقية.