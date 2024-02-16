خبير في الأمن السيبراني: القرصنة الإلكترونية خطر داهم يهدد الأقمار الاصطناعية

منذ إطلاق مركبة الفضاء الروسية سبوتنيك ورحلتها حول مدار الارض عام 1957، تطورت أنظمة الأقمار الاصطناعية وأصبحت تضطلع بدور محوري في مجالات عديدة لخدمة البشر مثل الملاحة بأنواعها والاتصالات والتبادل التجاري، فضلا عن أهميتها في مراقبة البيئة ومنظومات الدفاع الدولية وغيرها، وهو ما جعلها بالنسبة للبعض هدفا رئيسيا لهجمات القرصنة الإلكترونية.

وسلطت هجمات القرصنة الإلكترونية التي وقعت في السنوات الأخيرة مثل الهجوم الذي استهدف منظومة قمر الاتصالات "كيه إيه" الخاص بشركة فياسات الأمريكية عام 2022 الضوء على الضعف المتزايد لمثل هذه المنظومات، حيث تسبب الهجوم في تعطل إمكانات تصفح الانترنت بالنسبة للآلاف في أوروبا، وأظهر الأهمية الاستراتيجية للأقمار الاصطناعية باعتبارها أهدافا مهمة في الحروب التي تتم عبر الأثير.

ولم تعد مثل هذه الهجمات تشكل حوادث فردية بل صارت اتجاها متزايدا بعد أن أدرك قراصنة الإنترنت حجم الضرر البالغ الذي يمكن أن تسببه.

ويقول الباحث سلفستر كاسماريك مسؤول التكنولوجيا في شركة أوربي سكاي سيستمز" للأمن السيبراني والمتخصص في تكامل الذكاء الاصطناعي والروبوتكس وأمن تكنولوجيا المعلومات إنه من الضروري العمل بشكل فوري لتعزيز سبل تأمين الأقمار الاصطناعية، وهو ما يتطلب القيام بعمل حاسم في الوقت الحالي لتجنب سيناريوهات مثل انقطاع خدمات ضرورية، وما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.

وأشار كاسماريك في مقال للموقع الإلكتروني "ساينتفيك أمريكان" المتخصص في الابحاث العلمية إلى أن هجوم عام 2022، والذي نسبت تقارير مسؤوليته إلى أطراف على صلة بالدولة الروسية، نجح في اختراق بروتوكولات الاتصال الخاصة بالقمر الصناعي، مما أدى إلى انقطاع خدمات الانترنت وأفضى إلى اضطرابات وظائف الاستشعار في مختلف أنحاء أوكرانيا وأجزاء من أوروبا، وكان له تأثير على أكثر من تسعة آلاف مشترك في فرنسا وقرابة 13 ألف آخرين في دول أوروبية أخرى، كما أدى إلى انقطاع الاتصال بين شركة طاقة ألمانية رئيسية وأكثر من 5800 من توربينات توليد الطاقة من الرياح تقوم الشركة بتشغيلها.

وذكر أن عملية اختراق بعض المحطات الطرفية الخاصة بخدمة الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك عام 2022 جذبت الانتباه إلى مدى دقة هذه النوعية من الهجمات، حيث كشفت عمليات القرصنة مدى ضعف منظومة الاتصال بالاقمار أمام الهجمات، وأظهرت الحاجة إلى زيادة خواص التشفير وتعزيز برمجيات التأمين.

ورغم أن شركة سبيس إكس التي تمتلك الخدمة نجحت في تدارك نقاط الضعف في المنظومة بشكل عاجل، فقد اثبتت هذه الواقعة أنه من الممكن عن طريق هجمات أخرى أكثر تعقيدا استهداف مثل هذه الخدمات مرة أخرى مستقبلا.

ويؤكد كاسماريك أن ضعف أنظمة الأقمار الاصطناعية أمام هجمات القرصنة لم يعد مسألة نظرية، بل أن هذه الحوادث التي تتابعها منظمات مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني ومعهد السلام السيبراني تسلط الضوء على خطورة هذه التهديدات، بعد أن كشفت دراسة أجرتها الوكالة الأوروبية على سبيل المثال أن عدد هجمات القرصنة ارتفع بنسبة 300% خلال السنوات الخمس الماضية، مع التركيز بصفة خاصة على تعطيل أنظمة الاتصال ذات الأهمية البالغة في الأقمار الاصطناعية.

ويشير خبراء الأمن السيبراني من وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة علوم الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى أهمية تطوير أنظمة تشفير قوية لحماية بروتوكولات الاتصال في الأقمار الاصطناعية، وإن هذه الإجراءات ضرورية لحماية بيانات مهمة والحيلولة دون اختراق أنظمة الاقمار بشكل غير قانوني، وأظهرت حوادث سابقة مثل السيطرة على مسيرات عسكرية أمريكية بواسطة عملية قرصنة إلكترونية عام 2009 أنه حتى أكثر الانظمة تأمينا ليست بمعزل عن هذه التهديدات، وأنه من الضروري العمل باستمرار لتحديث أنظمة الحماية للتخفيف من أضرار الهجمات السيبرانية.

وكثيرا ما يشير المنتقدون إلى ارتفاع التكلفة والصعوبات الفنية التي تتعلق بتقنيات تأمين الأقمار الاصطناعية، ولكن كاسماريك يرى أنه مهما بلغت تكلفة تأمين الأقمار الاصطناعية، فإنها لا تقارن بالخسائر التي قد تحدث في حالة التعرض لهجوم سيبراني رئيسي.

وأكد أن المسألة لا ترتبط بالخسائر المالية فحسب، بل تتعلق بالحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية التي تؤثر على حياة ملايين البشر. ويقول إن تقنيات الامن السبيراني في الوقت الحالي أصبحت توفر حلول أرخص وسهلة الإدماج في منظومات الأقمار الاصطناعية.

وذكر في هذا الصدد أن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا التابع لوزارة التجارة الأمريكية كشف النقاب مؤخرا عن سلسلة من المعادلات الخوارزمية الخاصة بالتشفير والتي تعتبر وسيلة فعالة من ناحية التكلفة لتأمين اتصالات الأقمار الاصطناعية في مواجهة الهجمات السيبرانية الكمية في المستقبل. كما تعاونت شركة البرمجيات "كيو سكيور" مع شركة "أكسنتشر" للاستشارات التكنولوجية لابتكار برامج تشفير لحماية آليات نقل البيانات وتأمين البث الفضائي للأٌقمار الاصطناعية بشكل أفضل.

وخلص كاسماريك في مقاله إلى أهمية أن تتضافر جهود صناع السياسات وقادة شركات التكنولوجيا وعامة البشر في اعطاء الأولوية وتعزيز الاستثمارات الموجهة للأمن السيبراني الخاص بالأقمار الاصطناعية من أجل حماية اقتصاد الفضاء الذي تبلغ قيمته 386 مليار دولار.