أهلي 2009 يخسر من ريال مدريد في بطولة الكأس الدولية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 أمام ريال مدريد الإسباني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من بطولة «الكأس الدولية» الودية، المقامة في قطر.

ومن المقرر أن يلتقي غدًا الإثنين مع باريس سان جيرمان في ثالث وآخر مباريات مرحلة المجموعات، بعدما خسر مباراته الأولى أمام كاشيوا ريسول الياباني، بهدف دون رد.

وتضم بعثة الأهلي في قطر الكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وأسامة زكي مديرًا فنيًّا للفريق، وممدوح عبيد مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، وباهر عبد العزيز إداريًّا، وأحمد عبد الله عيد محلل الأداء.