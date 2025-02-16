اللجنة الأولمبية الفلسطينية: 560 شهيدًا من الرياضيين خلال عدوان الاحتلال على غزة

أظهرت دراسة توثيقية أجرتها اللجنة الأولمبية الفلسطينية، لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرضت لها الحركة الشبابية الرياضية الكشفية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال 15 شهراً منذ السابع من أكتوبر 2023، استشهاد 560 من أبناء الحركة الشبابية الرياضة الكشفية.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، بأن الدراسة شملت المؤسسات العاملة كافة، من اللجنة الأولمبية وما ينضوي تحتها من اتحادات فردية وجماعية، واتحاد كرة القدم وجمعية الكشافة والمرشدات.

وأشارت إلى أن العمل على رصد الانتهاكات على الأرض، بدأ مع توقف العدوان، حيث وصل عدد شهداء اتحاد كرة القدم إلى نحو 250 شهيدا، وجمعية الكشافة والمرشدات 51 شهيدا، فيما استشهد من الاتحادات الرياضية وقدامى اللاعبين 259 شهيدا.

ووفقا للدراسة، تم تسجيل أعلى نسبة للشهداء، من الفئة العمرية (6-20 عاما) بما مجموعه 169 شهيدا، تليها فئة (20-30 عاما) بـ 121 شهيدا، ثم فئة (30-40 عاما) بـ 80 شهيدا، وفئة (40-50 عاما) بـ 52 شهيدا، فيما وصلت نسبة الشهداء من 50 عاما فما فوق إلى 82 شهيدا، بينما ظلت بيانات 56 شهيدا تحت البحث والتدقيق.

وفيما يتعلق بالمنشآت الرياضية، رصدت الدراسة تدمير 265 منشأةً منها 184 دمرت كليا و81 جزئيا، بواقع 23 ملعبا كبيرا، و35 صالة رياضية مغطاة ومتعددة الاستخدام، و58 مقرا للأندية و12 ملعبا تابعا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المنشآت المدمرة أيضا 3 مسابح و15 ملعبا لكرة السلة والطائرة والتنس الأرضي، بالإضافة إلى المضمار الوحيد لألعاب القوى في القطاع، و49 صالة رياضية لكمال الأجسام، و9 إسطبلات للخيول و40 ملعبا خماسيا، و19 منشأة تختص بقطاع التعليم الرياضي.

وتحركت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، مع بداية العدوان، وطالبت الهيئات الرياضية الدولية، بمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة بحق الحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية، لانتهاكاتها لكافة المواثيق والقيم العالمية للرياضة.

وأكدت اللجنة الأولمبية أن فلسطين هي جزء أصيل من الأسرة الرياضية الدولية، تعمل على نشر الرياضة داخل الأرض الفلسطينية، وفق القوانين واللوائح المتسقة مع الميثاق الأولمبي، داعيةً إلى حماية الرياضة في فلسطين والرياضيين، لتوفير بيئة مناسبة لهم، لممارسة حقهم باللعب والتدريب على أرضهم وداخل منشآتهم الوطنية