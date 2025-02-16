روبيو: أوكرانيا وأوروبا يجب أن تكونا جزءا من المفاوضات الحقيقية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أوكرانيا وأوروبا يجب أن تكونا جزءا من المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا، وسط مخاوف من إجراء محادثات سلام ثنائية بين واشنطن وموسكو.

وفي تصريحاته لشبكة (سي بي إس) الأمريكية، أوضح روبيو: "إذا كانت هناك مفاوضات حقيقية، ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، فيجب أن تكون أوكرانيا جزءا منها، لأنها هي التي تعرضت للغزو."

وأضاف: "يجب أن يكون الأوروبيون أيضا جزءا من هذه المحادثات، لأن لديهم عقوبات مفروضة على بوتين وروسيا، كما أنهم ساهموا في هذا الجهد." لكنه حذر قائلا: "نحن ببساطة لم نصل إلى هذه المرحلة بعد."

ويزور روبيو حاليا القدس، حيث عقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن هناك سيتوجه إلى السعودية للقاء ممثلين روس، برفقة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومستشار الأمن القومي مايك والتز.

ولم يوضح روبيو خلال المقابلة هوية أعضاء الوفد الروسي أو موعد انعقاد الاجتماع بالتحديد.

ولن يشارك ممثلو أوكرانيا أو الأوروبيون في المحادثات المزمعة في السعودية، في حين أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سابقا عبر التلفزيون الأمريكي أنه لن يقبل بأي اتفاق سلام دون مشاركة أوكرانيا فيه.

كما طالب زيلينسكي بضمانات أمنية من الولايات المتحدة، محذرا من أن غياب هذه الضمانات سيؤدي إلى تقلّص فرص التوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن، وهو اتفاق يشمل الوصول إلى المعادن النادرة المخزنة في أوكرانيا.

وأكد روبيو أن المحادثات الأولية يجب أن تُترجم إلى أفعال، مضيفا: "الأسابيع والأيام القادمة ستحدد ما إذا كان الأمر جادا أم لا." وأشار إلى أن مكالمة واحدة أو اجتماعا واحدا لن يكون كافيا لحل هذا الصراع.