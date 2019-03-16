مصادر إعلامية: منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي أرسل بيانه إلى السلطات قبل العملية بدقائق

أفادت مصادر إعلامية في نيوزيلندا، أن مكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن حصل على نسخة من بيان منفذ "هجوم المسجدين" في مدينة كرايست تشيرتش، قبل دقائق من تنفيذه الهجوم الإرهابي الدموي.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المصادر قولها "إن مكتب أرديرن حصل على نسخة من البيان المكون من 73 صفحة، قبل أقل من 10 دقائق على تنفيذ الهجوم الإرهابي، مضيفا أن الجاني أرسل البيان إلى مكتب رئيسة الوزراء إلى جانب 70 مستقبلا آخر، من بينهم سياسيون".

وأشار المصدر إلى أن قائمة "المرسل إليهم" ضمت مكتب البرلمان، وبعض وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفي سياق متصل، صرح قائد الشرطة النيوزلندية مايك بوش، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، بأن الشرطة تمكنت من اعتقال برينتون تارانت منفذ الهجوم بعد 36 دقيقة من اعتدائه على مسجد (النور) وأسندت إليه تهمة إطلاق النار، ورجح أن يكون تارانت قد انتقل من مسجد إلى ثان ليطلق النار على المصلين وأنه يتحمل مسؤولية الجريمة بمفرده.

وأشار إلى أن التسجيلات الصوتية تدل على أن تارانت حاول الفرار ولم يستسلم طوعا، لافتا إلى احتمال إسناد تهم جديدة له عمّا قريب.

يذكر أن مسجدين في مدينة كرايست تشيرش تعرضا لهجوم إرهابي بأسلحة نارية، نفذه مهاجم أسترالي يبلغ من العمر (28 عاما)، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين.