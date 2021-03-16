الغربية: رصف 550 شارع وطريق بمليار و200 مليون جنيه

أعلنت محافظة الغربية أنها نفذت أكبر خطة رصف في تاريخها من خلال رصف 550 شارع وطريق بتكلفة تقديرية تجاوزت المليار و200 مليون جنيه، وذلك من خلال أربع خطط هي الخطة الإضافية، الاستثمارية، رد الشيء لأصله وتطوير العشوائيات.

وفيما يخص الطرق الرئيسية في المحافظة "طنطا- كفر الشيخ الدولي، طنطا - المحلة وطنطا زفتى"، أكدت محافظة الغربية أن تلك الطرق تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، ولا ولاية لمحافظة الغربية عليها، وقد تم مخاطبة وزير النقل من خلال محافظ الغربية لتطوير تلك الطرق، والذي أكد على وضع طريقي "طنطا-كفر الشيخ الدولي، طنطا - المحلة - المنصورة" في خطة العام المالي القادم ٢١ ٢٢ وعدم وضع طريق طنطا-زفتى في خطة التطوير القادمة نظرًا لإنشاء الطريق الحر "طنطا-السنطة-زفتى".

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أنها مستمرة في تنفيذ خطط الرصف خلال العام الجاري والقادم لتغطية أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق بجميع المراكز والمدن والأحياء، وأهابت المحافظة السادة المواطنين بالحفاظ على مشروعات الرصف التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية وتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.