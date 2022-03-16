قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت على مدار الأسبوع الجاري، انخفاضًا ملحوظًا في درجة الحرارة، لافتة إلى أن الأجواء كانت شتوية وباردة خلال ساعات النهار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح الأربعاء، أن البلاد تشهد اعتبارًا من اليوم، تحسنًا نسبيًا في الطقس، وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى ارتفاع الحرارة تدريجيًا لتصل العظمى على القاهرة إلى 17 درجة.

وأشارت إلى أن طقس اليوم بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا، معلنة عن اعتدال الرياح، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الظاهرة المؤثرة خلال الفترة المقبلة، قائلة إن البلاد تشهد غدًا ارتفاعًا في درجة الحرارة لتصل العظمى إلى 19 درجة.

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 22 و23 درجة بداية الأسبوع المقبل، منوهة إلى أن الحرارة تنخفض مرة أخرى، يوم الاثنين؛ لكنها لن تكون منخفضة بنفس الصورة التي شهدتها البلاد، خلال الأسبوع الجاري.

وتوقعت أن تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 18 إلى 19 درجة على القاهرة الكبرى، يوم الاثنين المقبل، مناشدة المواطنين عدم الانخداع بالأجواء الدافئة خلال الفترة المقبلة، وارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار والليل.

وأكدت أن الهيئة ستصدر، قبل بداية شهر رمضان، منشورًا شهريًا وتقريرًا، لبيان درجات الحرارة والظواهر الجوية المصاحبة، مضيفة أن الفترة بين شهري مارس وأبريل تتسم بتقلبات جوية وارتفاع وانخفاض درجة الحرارة.

وأوضحت أن الأجواء مستقرة تمامًا على كل أجواء الجمهورية، بنهاية الأسبوع الجاري، مختتمة أنها دافئة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، ومائلة للحرارة على جنوب البلاد نهارًا، وشديدة البرودة على كل الأنحاء، خلال ساعات الليل.