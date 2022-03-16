مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تزامنا مع عيد المساخر

اقتحم 105 مستوطنين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في عيد المساخر اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها اليوم، إن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية، واستمعوا لشروحاتٍ من حاخاماتهم حول أسطورة "الهيكل" المزعوم، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

وكانت ما تسمى بجماعات "الهيكل"، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي.

ودعت حركات شبابية وشخصيات مقدسية أبناء الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة وداخل أراضي الـ 19 إلى الرباط في الأقصى حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات المُستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض أمر واقع وتقسيمه زمانيًّا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل.

وتكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها خلال الاقتحامات في فترات الأعياد اليهودية.