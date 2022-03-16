أمريكا تخصص مزيدا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بأكثر من 186 مليون دولار

خصصت الولايات المتحدة مزيدا من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بأكثر من 186 مليون دولار لدعم النازحين داخليًا وأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ متأثرين بالحرب الروسية في أوكرانيا.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء فوري للحرب الروسية الأوكرانيا، كما دعا روسيا أيضا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى أوكرانيا وتوفير ممر آمن للمحاصرين الذين يسعون إلى مغادرة المدن.

وقال بلينكن، بحسب البيان، إن هذه المساعدات من شأنها أن توفر مزيدًا من الدعم للمنظمات الإنسانية التي تستجيب للأزمة، وتكمل سخاء الدول المجاورة التي ترحب باللاجئين وتدعمهم.

وأضاف أن مساعداتنا الإنسانية تتدفق من خلال المنظمات الإنسانية المستقلة التي تقدم المساعدة القائمة على الاحتياجات بحيادية وإنسانية واستقلالية، مؤكداً أن هذا التمويل أيضًا يدعم ضحايا هذا النزاع ويساعدهم على الحفاظ على الاتصال بأفراد الأسرة ،الذين انفصلوا عن بعضهم البعض وتعزز لم شمل الأسرة عندما يكون ذلك ممكنًا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تشيد بضيافة البلدان المجاورة التي تستضيف الفارين من أوكرانيا .. داعيا المجتمع الدولي إلى الاستجابة لاحتياجات أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية بطريقة تتفق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزامات الدول بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن واشنطن ترحب بمساهمات الجهات المانحة الأخرى في الاستجابة لهذه الأزمة، وتحث الآخرين على تقديم الدعم السخي للاحتياجات الإنسانية العاجلة في أوكرانيا والمنطقة.