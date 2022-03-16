روسيا تتهم أوكرانيا بالإعداد لهجوم كيماوي ضد مدنيين

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتحضير لشن هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدنيين لتتهم به روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية مساء اليوم الأربعاء عن المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف قوله:" علمنا بشكل موثوق أن (الاستخبارات الداخلية الأوكرانية) إس بي يو تُعِدُّ بدعم من دول غربية لاستفزاز باستخدام مواد سامة".

وأضاف كوناشينوف، دون أن يسوق أدلة، أن " الهدف من الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة كيماوية ضد الشعب الأوكراني".

وتابع كوناشينكوف بالقول إن الجانب الروسي لم يستخدم أسلحة كيماوية لأنها دُمِّرَتْ جميعها.

كانت دول غربية قالت مؤخرا إنها تلاحظ ارتفاعا في خطر استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية في حربها في أوكرانيا، وأبدت هذه الدول تخوفها من أن تتذرع روسيا في استخدامها لهذه الأسلحة بتقارير عن إنتاج مزعوم لأسلحة دمار شامل في أوكرانيا.

وكانت روسيا أكدت مرارا خلال الأسابيع الماضية أنها اكتشفت معامر أوكرانية مزعومة جرت فيها تجارب عسكرية على أسلحة بيولوجية بتمويل أمريكي.