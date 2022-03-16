برلمان سلوفاكيا يوافق على السماح لقوات تابعة للناتو بدخول البلاد

وافق البرلمان السلوفاكي بأغلبية واضحة اليوم الثلاثاء لصالح الموافقة على تمركز قوات من ألمانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلاد الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وصوت 96 نائبا بالموافقة على نشر القوات مقابل رفض 15 نائبا من بين 134 نائبا حضروا الجلسة.

وأعلنت وزارة الدفاع في براتيسلافا بالفعل أن خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء بحلف الناتو تنص على نشر 2100 جندي.

ومن بين هذه القوات، سيكون العدد الأكبر من ألمانيا وهو 700 جندي، بالإضافة إلى 600 جندي من جمهورية التشيك و400 من الولايات المتحدة و200 من هولندا و100 من بولندا وسلوفينيا.

وسينقل الجنود معهم معدات إلى سلوفاكيا، من أجل تعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو في مواجهة روسيا.