11 بنكا أمريكيا تودع 30 مليار دولار في بنك «فيرست ريبابليك» لإنقاذه من الانهيار

قام 11 بنكًا أمريكياً، اليوم الخميس، بإيداع 30 مليار دولار في بنك "فيرست ريبابليك" لإنقاذه من الانهيار، وفقًا لبيان مشترك من مسؤولي وزارة المالية والاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب المراقب المالي.



وقال مسئولون فيدراليون: "إن هذا العرض من الدعم من قبل مجموعة من البنوك الكبرى هو موضع ترحيب كبير، ويظهر مرونة النظام المصرفي"، بحسب صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.



وناقش أكبر البنوك في الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، عملية إنقاذ مشتركة بلغ مجموعها أكثر من 25 مليار دولار لدعم بنك فيرست ريبابليك.



ومن بين البنوك جيه بي مورجان وسيتي جروب وبنك أوف أمريكا، حيث أجرت هذه البنوك محادثات لإيداع 5 مليارات دولار لكل منها من الأموال الخاصة في بنك فيرست ريبابليك.



وتلقت البنوك الكبرى، تدفقات من المليارات من الودائع من المقرضين متوسطي الحجم؛ بما في ذلك فيرست ريبابليك خلال الأسبوع الماضي في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.



ويمكن هيكلة الصفقة بطريقة تجعل البنوك تعيد فعليًا بعض الأموال، التي جمعتها من المودعين المذعورين في فيرست ريبابليك.



ويمكن لأي صفقة إنقاذ أن تحل مشاكل بنك فيرست ريبابليك الفورية المتعلقة بانخفاض أسعار الأسهم وهروب المودعين، لكن لا يزال يتعين على البنك أن يتعامل مع بيئة أعمال أكثر صرامة في عالم ترتفع فيه معدلات الفائدة، ويدرك المودعون فجأة مخاطر الأرصدة الكبيرة غير المؤمنة.



وأثار انهيار بنك سيليكون فالي -الأسبوع الماضي- مخاوف بشأن البنوك الإقليمية الأخرى، التي لديها مجموعات كبيرة من الودائع غير المؤمن عليها.