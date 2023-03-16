رئيس وزراء لاتفيا يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة

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وصل رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس ، اليوم الخميس ، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة رسمية لم يتم الإعلان عنها مسبقا لأسباب أمنية.

وكتب كارينس بحسابه الرسمي على موقع تويتر: "أزور كييف للتأكيد مجددا على دعم لاتفيا الثابت لأوكرانيا طالما يقتضي الأمر".

وأضاف أن "النصر الأوكراني حاسم لأوروبا الحرة"، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وسيجتمع كارينس مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك ورئيس الوزراء دينيس شميهال لمناقشة المزيد من الدعم الضروري لتصدي أوكرانيا للحرب الروسية وجهود أوكرانيا للاندماج في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي "ناتو".