راشفورد أساسيا في تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الأوروبي

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أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ريال بيتيس الإسباني، في مباراة الإياب من دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويستضيف فريق ريال بيتيس نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب بينيتو فيامارين مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة اليوم كما يلي:

دي خيا في حراسة المرمى

الدفاع: هاري ماجواير، مارتينز، مالاسيا، وان بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو، رودريجز دوس سانتوس، برونو فرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد، بيليستري، فيجورست.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 4 - 1 على نظيره ريال بيتيس.