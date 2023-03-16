البرلمان البريطاني يصوت على ترتيبات التجارة الجديدة لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

سيمنح رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك، النواب في المملكة المتحدة فرصة التصويت على ترتيبات التجارة الجديدة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، الأسبوع المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء إلى بلورة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة مجلس العموم البريطاني بيني موردونت، اليوم الخميس، إنه سيتم التصويت على آلية "ستورمونت بريك" وهي جزء من الاتفاق الجديد يمنح النواب في أيرلندا الشمالية حق الاعتراض على تعديلات قوانين الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأبرم سوناك الاتفاق الجديد، الذي يطلق عليه "إطار عمل وندسور"، قبل أكثر من أسبوعين بقليل، بهدف إنهاء سنوات من الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات التجارية الخاصة بأيرلندا الشمالية.

وكان سوناك قد وعد في ذلك الوقت بأنه سيضمن حصول أعضاء البرلمان على حق التصويت عليه.