وزير التعليم يطلق مبادرة «شنطة عدة» لطلاب وخريجي مدارس التعليم الفني

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افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، معرض منتجات المدارس الفنية بمحافظة الإسكندرية، والمقام بمدرسة سموحة التجاريه المشتركة، وينظم بالتعاون مع وزارة التموين.

ويشارك في المعرض، 22 مدرسة، حيث يضم عديد من المنتجات المتنوعة، مثل المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والملابس واللوح الفنية ومنتجات الألبان، والاكسسوارات وياميش رمضان.

وأثنى الوزير، خلال الجولة التفقدية، على مشاركة الطلاب ومنتجاتهم وجودة المعروضات وأسعارها، مؤكدا أنه تم التوجيه بفتح معارض منتجات المدارس الفنية بجميع المحافظات للمواطنين.

وأطلق الوزير مبادرة "شنطة عدة" التي تضم الطلاب المتميزين في تخصصات الإنشاءات المعمارية وأعمال البياض والديكور والبناء والأعمال الصحية ونجارة العمارة بمدرسة محمد على الزخرفية والمعمارية للتعليم الفنى بإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية.

وأكد حجازي أن هذه المبادرة، تقوم على تشجيع طلاب وخريجى مدارس التعليم الفنى الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية على النزول إلى سوق العمل المهنى والحرفى وأعمال الصيانة بجميع تخصصات التعليم الفنى.