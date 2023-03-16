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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن مطروح من ضبط المتهمين بالتعدي على سائق "تاكسي"، وسرقته في مطروح.

البداية بتلقي قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، بلاغا من مستشفى بإستقبالها سائق سيارة أجرة "تاكسي" - مقيم بدائرة القسم- مُصاب بجروح قطعية متفرقة.

وبسؤاله، أقر أنه حال استقلاله للتاكسي قيادته بدائرة القسم استوقفه شخص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته الـمُشار إليها واستولى على (التاكسى قيادته، هاتفه المحمول، رخصتي التسيير والقيادة)، في وقت لاحق عُثر على التاكسى بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاملان - مقيمان بدائرة القسم).

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما. وبمواجهتهما، اعترف الأول بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض (سكين) وقيامه بالاتفاق مع الثانى على تسليمه التاكسى لبيعه وعقب ارتكابه الواقعة قام بترك التاكسي بجوار مسكنه تمهيداً لتسليمه للثاني، أرشد عن (الهاتف المحمول، السلاح المستخدم، مبلغ مالى "داخل التاكسى").

وأضاف بتخلصه من (رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمجني عليه بإلقائها بأحد العقارات المهجورة) وبمواجهة الثاني أيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.