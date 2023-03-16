الصين تدعو هولندا إلى الامتناع عن إساءة استخدام ضوابط التصدير

قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جويينج، في إيجاز صحفي، ردا على سؤال حول صادرات أشباه الموصلات الهولندية، إن الصين تأمل في أن تتبع هولندا القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، والامتناع عن إساءة استخدام تدابير الرقابة على الصادرات.

وقالت شو إن الصين وهولندا تبقيان على اتصال بشأن القضايا التجارية والاقتصادية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعت شو هولندا إلى حماية الصناعة العالمية وسلامة سلسلة التوريد مع الصين.

يشار إلى أن وزيرة التجارة الخارجية الهولندية، ليشي شراينماخر، قالت في خطاب إلى البرلمان الهولندي في لاهاي، الأسبوع الماضي، إن هولندا تريد تقييد تصدير آلات إنتاج الرقائق الدقيقة إلى الصين لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".

وتتعلق قيود التصدير بتقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة لإنتاج أشباه الموصلات التي تنتجها شركة "ايه اس ام الـ"الهولندية.

وشركة"ايه اس ام ال"، ومقرها في فيلدهوفن في جنوب هولندا، هي الشركة المصنعة الوحيدة في العالم التي تصنع الآلات المزودة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة.

وقالت شو، ردا على سؤال حول واردات الفحم من أستراليا، إنه من غير المناسب النظر إلى إدارة الصين لواردات الفحم كتدابير تقييدية.

وأكدت شو أن الصين مستعدة للتواصل مع أستراليا بشأن القضايا الفنية في التجارة.

وستستأنف الصين بشكل كامل إقامة المعارض بنسختها الفعلية في معرض كانتون في الفترة من 15 أبريل المقبل إلى 5 مايو المقبل.