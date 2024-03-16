مها أحمد توضح سبب ابتعادها عن الفن 5 سنوات

كشفت الفنانة مها أحمد، عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، موضحة أن ذلك يعود إلى فترة أحداث ثورة ‏يناير 2011 قبل فترة التطوير بالتلفزيون المصري.‎

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع عبر شاشة قناة «النهار»، وعرضت مساء الجمعة، إن ‏بعض القيادات كانت قاسية على الموظفين والفنانين خاصة في مجال الدراما، مشيرة إلى أنها عانت من أحد هذه ‏القيادات.‏

وتابعت:«قيادات مهمة جدا خاصة في الدراما في التلفزيون المصري كانت قاسية جدا على الموظفين وعلى الفنانين، ‏وأنا عانيت مع حد فيهم من غير ما أقصد والشخص ده قعدني 5 سنين في البيت». ‏

وأضافت أنها كانت تؤدي دورها في مسرحية «يا دنيا يا حرامي» حينها وكذلك فيلم مع المنتج أحمد السبكي، مشيرة ‏إلى تلقيها بالتزامن مع عملها قائمة طويلة من الأعمال من ابنة مسئولة في ماسبيرو للمشاركة عدة مسلسلات.‏

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ولفتت إلى رفضها العمل مع ابن المسئولة الذي كان يقوم بدور «الوسيط» بعرض الأعمال على الفنانين مما أدى إلى ‏حرمانها عن العمل لمدة 5 سنوات، موضحة أنها لم تدرك في البداية أن هذه العروض مقابل حصوله على نسبة من ‏الأجر بدعوى شراكة والدته في المسلسلات، على حد روايتها.