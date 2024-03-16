مها أحمد توضح سبب ابتعادها عن الفن 5 سنوات

كشفت الفنانة مها أحمد، عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، موضحة أن ذلك يعود إلى فترة أحداث ثورة يناير 2011 قبل فترة التطوير بالتلفزيون المصري.
وقالت خلال مقابلة لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع عبر شاشة قناة «النهار»، وعرضت مساء الجمعة، إن بعض القيادات كانت قاسية على الموظفين والفنانين خاصة في مجال الدراما، مشيرة إلى أنها عانت من أحد هذه القيادات.
وتابعت:«قيادات مهمة جدا خاصة في الدراما في التلفزيون المصري كانت قاسية جدا على الموظفين وعلى الفنانين، وأنا عانيت مع حد فيهم من غير ما أقصد والشخص ده قعدني 5 سنين في البيت».
وأضافت أنها كانت تؤدي دورها في مسرحية «يا دنيا يا حرامي» حينها وكذلك فيلم مع المنتج أحمد السبكي، مشيرة إلى تلقيها بالتزامن مع عملها قائمة طويلة من الأعمال من ابنة مسئولة في ماسبيرو للمشاركة عدة مسلسلات.
ولفتت إلى رفضها العمل مع ابن المسئولة الذي كان يقوم بدور «الوسيط» بعرض الأعمال على الفنانين مما أدى إلى حرمانها عن العمل لمدة 5 سنوات، موضحة أنها لم تدرك في البداية أن هذه العروض مقابل حصوله على نسبة من الأجر بدعوى شراكة والدته في المسلسلات، على حد روايتها.