مجموعة حسن علام تتعاقد على تطوير 279 فدانا في «المستقبل سيتي» بالشراكة مع ميدار

استحوذت مجموعة حسن علام العقارية على ٢٧٩ فدانا فى «المستقبل سيتى» بالشراكة مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمدينة «مستقبل سيتى» وذلك لتنفيذ مشروع متعدد الاستخدامات باستثمارات ٣٥ مليار جنيه.

وقال محمد علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام العقارية إن المشروع الجديد هو ثالث مشروعات شركته فى «المستقبل سيتى»، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ميدار انعكس مردودها الإيجابى على «مستقبل سيتى» حيث تحوّلت إلى الوجهة العقارية المفضلة فى شرق القاهرة للمطورين والمستثمرين.

أضاف: «نعتزم الاستفادة من الجودة المعهودة لشركة ميدار إلى جانب الخبرات الكبيرة لشركة حسن علام العقارية من أجل تطوير مشروع عقارى استثنائى فى السوق المصرية يتميز بالابتكار وتقديم أرقى مستويات الحياة السكنية للعملاء وأعلى عائد للمستثمرين».

جدير بالذكر أن عملية استحواذ حسن علام العقارية على قطعة الأرض الجديدة من شركة ميدار تمثل شهادة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين «حسن علام العقارية» و«ميدار»، والتى تستند إلى رؤيتهما المشتركة الهادفة إلى النهوض بمستويات التطوير العقارى فى «المستقبل سيتى»، وهو ما يعكس سابقة مشروعاتهما المشتركة فى المدينة المتمثلة فى مشروعات «HAPTOWN هاب تاون» و«THE VALLEYS ذا فاليز».

فقد نجح مشروع «HAPTOWN هاب تاون» الممتد على مساحة تتجاوز 140 فدانا فى بيع 93% من الوحدات المطروحة، حيث يتضمن المشروع 5 آلاف وحدة متنوعة بين الفيلات والشقق السكنية. كما حقق مشروع «THE VALLEYS ذا فاليز» الممتد على مساحة 110 أفدنة نجاحًا كبيرا أيضا من حيث المبيعات منذ إطلاقه فى نهاية عام 2023.

ومن جانبه، قال أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، إن المشروع الجديد سوف يمثل إنجازا آخر داخل «مستقبل سيتى»، وتكرار قصص النجاح الكبيرة التى حققتها الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين.

وأكد القوصى، على حرص «ميدار» الدائم على التعاقد مع كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر والمنطقة. لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الرؤية المشتركة لكلٍ من ميدار وحسن علام العقارية، والتى تهدف إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة بأعلى مستويات الجودة والابتكار لإثراء العملاء بتجربة سكنية استثنائية.

وأكد القوصى على توظيف الخبرات القوية التى تحظى بها الشركتان فى تطوير المشروع الجديد لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل فى الارتقاء بمدينة «مستقبل سيتى» التى تعد واحدة من مدن الجيل الرابع وتحوّلها إلى أفضل وجهة عقارية رائدة فى مصر.

وشدد القوصى على أن ميدار تسعى جاهدة لتطبيق مفهوم المطور العام للمدن العملاقة المتكاملة بشكل مبتكر بما يعزز من قدرات شركائنا من المطورين والمستثمرين ويجعل السوق العقارية المصرية أكثر جذبا للمطورين الإقليميين والعالميين وذلك استنادا إلى اختيار المواقع الاستراتيجية والتصميمات الفريدة والاعتماد على أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال تأسيس البنى التحتية للمدن العملاقة.

تأسست شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006 وهى من أوائل الشركات الخاصة التى طبقت مفهوم المطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة فى مصر وهى المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتى وعدد من المدن بمنطقة شرق القاهرة ويضم هيكل ملكية الشركة نخبة من أهم وأكبر الكيانات المالية هم (بنك مصر ــ شركة مصر كابيتال ــ بنك الاستثمار القومى ــ البنك الأهلى المصرى ــ شركة المقاولون العرب).